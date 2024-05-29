«ПСЖ» не выплатил Мбаппе часть зарплаты и премии

Стали известны подробности финансовых взаимоотношений между «ПСЖ» и нападающим команды Килианом Мбаппе в последнем сезоне его выступлений за парижан.

Прошлым летом французского форварда исключили из основной команды по решению президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелайфи. Мбаппе отказался от бонуса за лояльность в размере 80 миллионов евро, чтобы частично компенсировать клубу убытки после ухода по истечении контракта. Взамен он был восстановлен в основной команде.

По данным L’Equipe, в октябре парижане не выплатили игроку этот бонус, однако сделали это в феврале, вскоре после того, как Мбаппе сообщил о решении покинуть клуб.

Это решение объясняют желанием Аль-Хелайфи получить деньги за уход Килиана именно от «Реала», а не от самого футболиста. В свою очередь президент мадридцев Флорентино Перес ни в коем случае не намеревался платить за игрока, который станет свободным агентом. По данным источника, это не понравилось Аль-Хелайфи, который питает глубокую неприязнь к Пересу.

«ПСЖ» не выплатил форварду зарплату за апрель и премию за февраль. Сэкономленная сумма оценивается в 80 миллионов евро. Некоторые источники утверждают, что клуб хочет получить дополнительную сумму, но переговоры практически не ведутся.