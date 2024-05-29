Колыванов – о названной сумме предложения по Хвиче: «Это развод вселенной»

Бывший нападающий «Динамо», «Фоджи», «Болоньи» и сборной России Игорь Колыванов не верит, что «ПСЖ» предложил 100 миллионов евро за переход грузинского вингера Хвичи Кварацхелии из «Наполи».

«Не поверю, чтобы за Хвичу предложили 100 миллионов евро. Кварацхелия провел средний сезон в «Наполи». Хвича – хороший футболист, но в этом году он не наиграл на 100 миллионов евро. Агент мог назвать цифру в 150 или 200 миллионов евро. Это развод вселенной», – сказал Колыванов.