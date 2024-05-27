Роналду оформил дубль в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» в последнем туре чемпионата Саудовской Аравии победил дома «Аль-Иттихад». Счет 4:2.

Дубль у хозяев оформил нападающий Криштиану Роналду, забив на 45+3 и 69-й минутах. Его заменили на 74-й минуте.

С 66-й минуты «Аль-Иттихад» был в меньшинстве.

На 90+2 минуте у «Аль-Иттихада» пенальти не реализовал экс-игрок «Ливерпуля» Фабиньо, но был точен на добивании.