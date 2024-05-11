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    • Мор сказал, что нужно сделать «Спартаку» для спасения сезона

    Мор сказал, что нужно сделать «Спартаку» для спасения сезона

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что команда еще может спасти сезон.

    «Здесь всe упирается в Фонбет Кубок России. Если выйдут в суперфинал и выиграют трофей, сезон будет спасeн. Если нет, то сезон провальный.

    С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что «Балтика» полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом – это сыграет «Спартаку» на руку.

    Что касается суперфинала, то в одном матче может быть что угодно», – сказал Мор.

    • Финал Пути регионов «Балтика» – «Спартак» состоится 14 мая.
    • В суперфинале победитель этой пары сыграет с ЦСКА или «Зенитом».
    • «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии (4)
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    andr45
    1715422586
    Спартак проиграет «Балтике»: ПОЧЕМУ? ОБЪЯСНЯЮ) Во-первых, в «Балтике» играют мужчины, а не шестерки и дармоеды) Во-вторых, Джикия настроит рассейских шестерок на проирыш) Одна надежда на легионеров, что не будет разгорома
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    ...уефан
    1715424337
    ... вполне адекватно)...
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    zigbert
    1715425035
    Вот что то подсказывает что Балтика не будет легко сдаваться.В финале скорей всего будет Зенит а с ним они умеют играть.
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    alll-333
    1715431647
    Это будет называться не спасение сезона, а слабое утешение...
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