Мор сказал, что нужно сделать «Спартаку» для спасения сезона

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что команда еще может спасти сезон.
«Здесь всe упирается в Фонбет Кубок России. Если выйдут в суперфинал и выиграют трофей, сезон будет спасeн. Если нет, то сезон провальный.
С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что «Балтика» полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом – это сыграет «Спартаку» на руку.
Что касается суперфинала, то в одном матче может быть что угодно», – сказал Мор.
- Финал Пути регионов «Балтика» – «Спартак» состоится 14 мая.
- В суперфинале победитель этой пары сыграет с ЦСКА или «Зенитом».
- «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.