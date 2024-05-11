Мор сказал, что нужно сделать «Спартаку» для спасения сезона

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что команда еще может спасти сезон.

«Здесь всe упирается в Фонбет Кубок России. Если выйдут в суперфинал и выиграют трофей, сезон будет спасeн. Если нет, то сезон провальный.

С «Балтикой» на выезде у «Спартака» шансы 50 на 50. Но вполне возможно, что «Балтика» полностью сосредоточится на чемпионате и выйдет в Кубке полуторным составом – это сыграет «Спартаку» на руку.

Что касается суперфинала, то в одном матче может быть что угодно», – сказал Мор.