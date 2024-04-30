Аршавин прокомментировал скорое продление Семака до 2030 года

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении клуба продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворен работой. Человек может работать в долгую и не бояться делать какие-то ошибки. Считаю, что это хорошая новость для всех болельщиков «Зенита», – сказал Аршавин.