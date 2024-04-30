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  • Аршавин прокомментировал скорое продление Семака до 2030 года

Аршавин прокомментировал скорое продление Семака до 2030 года

30 апреля 2024, 23:26
7

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о решении клуба продлить главного тренера Сергея Семака до 2030 года.

«Отличное и своевременное предложение от клуба! Это вселяет уверенность, дает понять, что клуб стоит за тренером и удовлетворен работой. Человек может работать в долгую и не бояться делать какие-то ошибки. Считаю, что это хорошая новость для всех болельщиков «Зенита», – сказал Аршавин.

  • Семак в клубе с 2018 года.
  • С ним команда 5 раз взяла РПЛ.
  • «Зенит» и сейчас лидирует в таблице, а также претендует на титул в Фонбет Кубке России.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Семак Сергей
Комментарии (7)
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mutabor0992
1714513526
Недомерок еще и зам.директора...Аффуеть!!!
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nik55
1714539456
пусть Семак Сочи выведет в тройку------тогда я скажу что он тренер а с брозильцами и дурак сможет---и будет интересно если леги разбегутся контракт будут продлевать ?
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