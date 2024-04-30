Вахания из «Ростова»: «Роналдо – наш кормилец»

Защитник «Ростов» Илья Вахания оценил игру своего партнера Роналдо.
– У Роналдо четыре гола в апреле. Что в команде про него думают?
– Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.
– После гола «Оренбургу» он чуть ли не впервые отметил гол не в стиле Криштиану...
– Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал!
- Накануне Роналдо стал лучшим в матче 26-го тура против «Оренбурга» (2:1).
- Бразилец в РПЛ с зимы.
- У Роналдо в сезоне РПЛ 8 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»