Вахания из «Ростова»: «Роналдо – наш кормилец»

Защитник «Ростов» Илья Вахания оценил игру своего партнера Роналдо.

– У Роналдо четыре гола в апреле. Что в команде про него думают?

– Все счастливы. Кормилец наш, приносит нам очки.

– После гола «Оренбургу» он чуть ли не впервые отметил гол не в стиле Криштиану...

– Мне нравится любое его празднование. Главное, чтобы он забивал!