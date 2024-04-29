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Ловчев объяснил улучшения в игре «Спартака»

29 апреля 2024, 12:53
11

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых после матча 26-го тура РПЛ, в котором команда обыграла «Локомотив» (3:2).

Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что московская команда стала лучше играть под руководством тренера Владимира Слишковича.

«В основе тренерства стоит результат. Время у «Спартака» есть до конца сезона.

К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», – сказал Ловчев.

  • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых с 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.
  • Под руководством боснийца команда провела 4 матча, в которых одержала 2 победы и еще 2 раза сыграла вничью.
  • Красно‑белые занимают 4-е место в РПЛ с 42 очками.
  • 1 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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FCSpartakM
1714390038
Кардинально ничего не поменялось. Вчера вообще играли по тактике Рыжего и это была лучшая игра при Слишковиче, просто психологические оковы сняты. Вот и все. Нужно ждать конца чемпионата и смотреть, что и как.
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alefreddy
1714397847
перестали сливать тренера вот и все преображение.А на первое место нужно 5-6 продать и на их место 2-3 купить качественных
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Бар1
1714404283
такое впечатление,что Спартак перестал быть в наклоненном состоянии и вдруг распрямился.Как буд то были гири на ногах и вдруг освободился от гирь. Как будто перестал выполнять дурную работу и стал заниматься любимым делом. Как то так.
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Бар1
1714404342
даёшь спартаковские стенки!
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