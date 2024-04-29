Ловчев объяснил улучшения в игре «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых после матча 26-го тура РПЛ, в котором команда обыграла «Локомотив» (3:2).

Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что московская команда стала лучше играть под руководством тренера Владимира Слишковича.

«В основе тренерства стоит результат. Время у «Спартака» есть до конца сезона.

К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», – сказал Ловчев.