Ловчев объяснил улучшения в игре «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об игре красно-белых после матча 26-го тура РПЛ, в котором команда обыграла «Локомотив» (3:2).
Экс‑футболист «Спартака» Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» заявил, что московская команда стала лучше играть под руководством тренера Владимира Слишковича.
«В основе тренерства стоит результат. Время у «Спартака» есть до конца сезона.
К Слишковичу надо присматриваться. И не увидеть то, что команда стала организованнее играть, нельзя. У ребят будто появился интерес к футболу, который Слишкович пропагандирует. И они довольны, они радуются», – сказал Ловчев.
- Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера красно‑белых с 14 апреля после отставки Гильермо Абаскаля.
- Под руководством боснийца команда провела 4 матча, в которых одержала 2 победы и еще 2 раза сыграла вничью.
- Красно‑белые занимают 4-е место в РПЛ с 42 очками.
- 1 мая «Спартак» сыграет с «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России.
Источник: «Матч ТВ»