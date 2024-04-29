В понедельник, 29 апреля, в 17:30 по московскому времени «Сочи» сыграет с «Факелом». Игра пройдет в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Сочи»

«Сочи» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице. Команда провела 25 матчей и заработала всего 19 очков. В активе команды четыре победы, семь ничьих и четырнадцать поражений. Забито 26 голов, пропущено 40, что приводит к отрицательной разнице в -14. Южанам для выхода из зоны вылета нужно набрать минимум пять баллов.

«Факел»

«Факел» располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице. Команда провела также 25 матчей и заработала 26 очков. В активе команды шесть побед, восемь ничьих и одиннадцать поражений. Забито 19 голов, пропущено 28, что приводит к отрицательной разнице в -9.

Прогноз на матч «Сочи» – «Факел»

В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одной игре была зафиксирована ничья. В предстоящем матче поставим на победу «Сочи» или ничью с коэффом 1.36. Дополнительно возьмем ТМ 2.5 за 1.64.