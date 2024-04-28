Евсеев прокомментировал информацию о возможном приходе в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Уфы» и «Факела» Вадим Евсеев высказался о сведениях «РБ Спорт», согласно которым он входит в число кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».

– Пишут, что вы входите в список кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Может быть, в шорт‑лист. Это правда?

– Какой шорт‑лист? Вот здесь мой шорт‑лист [показывает на кресло для просмотра футбола].

– То есть это неправда и с вами из «Пари НН» никто не связывался?

– Вы сами ответили на свой вопрос.