Евсеев прокомментировал информацию о возможном приходе в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Уфы» и «Факела» Вадим Евсеев высказался о сведениях «РБ Спорт», согласно которым он входит в число кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».
– Пишут, что вы входите в список кандидатов на пост главного тренера «Пари НН». Может быть, в шорт‑лист. Это правда?
– Какой шорт‑лист? Вот здесь мой шорт‑лист [показывает на кресло для просмотра футбола].
– То есть это неправда и с вами из «Пари НН» никто не связывался?
– Вы сами ответили на свой вопрос.
- В воскресенье «Пари НН» в гостевом матче 26‑го тура РПЛ уступил «Ахмату» со счетом 1:5. Это поражение стало для нижегородской команды шестым подряд.
- После игры «Матч ТВ» сообщил, что Сергей Юран будет уволен с поста главного тренера нижегородцев.
- «Пари НН» набрал 28 очков и занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»