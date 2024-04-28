Нино объяснил поражение от «Динамо»

Защитник «Зенита» Нино после матча 26-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) посетовал, что его команде не удалось создать достаточно количество моментов.

«Довольно сложно дать оценку сразу после игры, потому что мы больше владели мячом, но не удалось создать достаточное количество моментов. Чувствую, что не было нехватки ни в желании, ни в силах.

Мы старались все 90 минут, но проиграли. Будем разбирать ошибки и исправляться. У «Зенита» были небольшие помехи и помарки, но они происходили в тех частях поля, где не было риска и опасности для нас, мы потом исправлялись.

Мы точно не должны рассматривать два поражения подряд как стечение обстоятельств, потому что были игры, когда мы вообще не позволяли соперникам создавать моменты, а сами забивали. В этих двух матчах нам не удалось ни разу поразить ворота соперников.

Нужно вернуть страсть и желание побеждать. Более опасный конкурент в борьбе за чемпионство? В финальной части чемпионата мы должны быть сфокусированы на игре своей команды, только это должно нас беспокоить», – сказал Нино.