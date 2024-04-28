Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» против «Зенита». Игра состоится 28 апреля, начало встречи запланировано на 19:15 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Нгамале, Фомин, Карраскаль, Тюкавин.
Главный тренер: Марцел Личка
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
Источник: «Бомбардир»