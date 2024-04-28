Стали известны стартовые составы на матч 26-го тура РПЛ в котором сыграют «Динамо» против «Зенита». Игра состоится 28 апреля, начало встречи запланировано на 19:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Чавес, Лаксальт, Нгамале, Фомин, Карраскаль, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак