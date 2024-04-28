В воскресенье, 28 апреля, в 14:00 по московскому времени «Ахмат» сыграет с «Пари НН». Игра пройдет в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Ахмат»

«Ахмат» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. Команда провела 25 матчей и заработала 26 очков. В активе коллектива семь побед, пять ничьих и тринадцать поражений. Забито 24 гола, пропущено 37, что приводит к отрицательной разнице в -13. Отрыв от зоны стыковых матчей равен нулю очков, «Ахмат» выше конкурентов в борьбе за выживание только за счет лучшей разницы мячей.

«Пари НН»

«Пари НН» располагается на десятом месте в турнирной таблице. Команда провела также 25 матчей и заработала 28 очков. В активе команды Сергея Юрана восемь побед, четыре ничьих и тринадцать поражений. Забито 24 гола, пропущено 33, что приводит к отрицательной разнице в -9.

Прогноз на матч «Ахмат» – «Пари НН»

Нижегородцы выигрывали в трех последних очных матчах. В предстоящей встрече букмекеры видят фаворитами грозненцев, но мы предлагаем ставку на ТМ 2.5 за 1.79 и ОЗ нет за 1.88.