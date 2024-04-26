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Малоян пожаловался на «нищенскую» зарплату детских тренеров

26 апреля 2024, 22:46
1

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян недоволен зарплатами детских тренеров.

– Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

– В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская – на неe холостой мужчина не проживeт. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи. Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что ещe зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать своe футбольное мастерство. Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость.

  • Малоян был в системе «Спартака» в 2005-2012 годах.
  • За команду в РПЛ Артур провел 5 матчей.
  • 35-летний уроженец Краснодара приступил к тренерской карьере.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Малоян Артур
Комментарии (1)
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Январь 59
1714206668
Вопрос зарплаты тренеров, весьма и весьма сложный. С одной стороны- зарплата игрока высшей лиги сплош и рядом выше ляма зелени в год, привычка вещь сильная, люди перестают жить в реальности. Попадая в реальность у многих пропадает ориентация. (Как же так зарабатывал по 7-8 лямов месяц, а тут 40.000)Средняя зарплата по стране 40.000руб и у тренеров примерно такая же. Не нравится работать тренером, иди на стройку, там будешь пахать по 8 часов за 50.000р. С другой стороны зарабатывая по 50-90лямов руб в год, можно за 10-14 лет скопить приличную сумму и жить ещё 50 лет в полном достатке не работая, а наслаждаясь рыбалкой, огородом и туризмом.
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