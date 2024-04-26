Малоян пожаловался на «нищенскую» зарплату детских тренеров

Бывший нападающий «Спартака» Артур Малоян недоволен зарплатами детских тренеров.

– Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

– В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская – на неe холостой мужчина не проживeт. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи. Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что ещe зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать своe футбольное мастерство. Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость.