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Малоян: «После работы с Аленичевым я в нем разочаровался»

26 апреля 2024, 20:27
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Бывший форвард «Енисея» Артур Малоян раскрыл детали этого периода своей карьеры.

– С Аленичевым вы работали в двух клубах. Если в тульском «Арсенале» всe было хорошо, то в «Енисее» он отстранил вас от тренировок и отправил бегать по кругу. Причины до сих пор непонятны?

– Тогда я не понял и до сих пор не понимаю. В Туле мы работали душа в душу. Аленичев со многими так работал – это классно. Когда он с Егором Титовым только приехал в Красноярск, если не ошибаюсь, подписывать контракт, по случайности увидел меня первым, мою супругу и дочку. Мы обнялись, поговорили. Я подумал, что сейчас всe будет прекрасно. В тот момент мой авторитет в команде был непоколебимым благодаря результату и тому, как я играл. Я продлеваю контракт без размышлений.

Общаясь с генеральным директором «Енисея», не могу сказать, что лоббировал Дмитрия Анатольевича, но советовал: «Давайте его сюда, это мой любимый тренер. Всe будет классно!»/ Круто же, когда ты работаешь с тренером, с которым тебе комфортно, который доверяет. Гендиректор меня расспрашивал об Аленичеве, я всe рассказал в позитивном ключе. А потом мы едем на сборы с Дмитрием Анатольевичем, и я понимаю, что меня не наигрывают в стартовом составе. А в то время в команду пришeл Саня Кутьин, никогда не назову его своим конкурентом. У него и Аленичева был один агент. Происходят изменения – начинают играть нападающие от этого агента: Козлов и Кутьин. Мне там места не нашлось.

Не понимал, что происходит. Спрашиваю у Аленичева: «Может быть, я что-то не то делаю?» Конкретного ответа не получил, что плохо. Лучше бы мне ответили, и я по-мужски понял, что делать дальше с собой или командой. Но меня душили, не выпускали, а если и давали время, то крошечное. Но даже если за этот отрезок я забивал, то на следующие три матча меня можно было не ждать.

Всe-таки думаю, что это не от Аленичева исходило, а от его помощника – Егора Титова. А под каким предлогом, одному богу известно. Я никому ничего плохого не говорил, не делал. Об этом открыто говорю, потому что всегда за свои слова отвечаю. Готов и перед Дмитрием Анатольевичем с Титовым это сделать. Но это не только моe мнение о ситуации – об этом и рассказывали, потому что меня все любили в городе как футболиста и переживали. На тот момент я уже год был в «Енисее», и руководство клуба, и персонал относились ко мне по-доброму. Но всe сводилось к этому персонажу, иначе не могу его назвать. Он очень сильно повлиял на Аленичева. Только мне бы узнать, что Титов ему такое сказал, что меня нужно было убрать из состава.

– Как сильно на вас эта ситуация повлияла?

– Это огромнейший удар для меня. Я его выдерживал, пока не уехал в аренду в «Тюмень». Там не задалось, потому что попал на дурачка, а не тренера. Он хотел меня, опытного футболиста, перестроить под себя, чтобы не подсказывал партнeрам на поле. Я всегда был на разговоре, но на деловом, а не побазарить. Только для помощи команде. Тренера это стало не устраивать, начал докапываться. Он нашeл момент, чтобы меня убрать из команды, и я без зазрения совести ушeл.

Вернулся в «Енисей», провeл одну тренировку в тот момент, когда Аленичева и его тренерский штаб отстранили от работы. Команда уехала на игру, и вернулся Дмитрий Анатольевич, но было всe с негативом. Происходила уже война руководства и клуба, а я стал для кого-то подносчиком патронов, для кого-то – патроном, ещe для кого-то – просто раздражителем. Но я этого не понял: ни своей работой, ни словами никогда не подводил. Меня задвинули из-за антипатии по нефутбольным причинам. История покрыта мраком, но кто еe делал, я знаю.

– Разочаровались в Аленичеве, к которому хорошо относились?

– Да. Мужчина он всегда целостный – зимой и летом одним цветом. Я не понимаю причины, а если они есть, то должны быть озвучены. Тогда это будет по-мужски.

  • Малоян был в системе «Спартака» в 2005-2012 годах.
  • За команду в РПЛ Артур провел 5 матчей.
  • Малоян был в «Енисее» в 2016-2018 годах.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Енисей Малоян Артур Аленичев Дмитрий
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1714205600
очередной паспортист с душераздирающей историей несправедливости
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