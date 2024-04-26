Зделар прокомментировал стычку с партнером Мойзесом во время матча со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил работу судьи Василия Казарцева на матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).
«Что скажу о работе судей? Очень хорошо. Если я что-то скажу, то будет штраф.
Эпизод с Мойзесом? Это все эмоции, они переполняют. Иногда надо высказаться, ничего страшного. И это все останется между нами, у нас все хорошо», – сказал Зделар.
- ЦСКА и «Спартак» сыграли 0:0 впервые с 2003 года.
- Команда Зделара идет в РПЛ 7-й.
- Впереди матч с аутсайдером «Балтикой» (28 апреля).
Источник: «РБ Спорт»