Зделар прокомментировал стычку с партнером Мойзесом во время матча со «Спартаком»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил работу судьи Василия Казарцева на матче 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Что скажу о работе судей? Очень хорошо. Если я что-то скажу, то будет штраф.

Эпизод с Мойзесом? Это все эмоции, они переполняют. Иногда надо высказаться, ничего страшного. И это все останется между нами, у нас все хорошо», – сказал Зделар.