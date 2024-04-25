АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон» (4:0) и обогнал в таблице «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» крупно победил «Брайтон» в 29-м туре чемпионата Англии.

Команда Хосепа Гвардиолы разгромила соперника со счетом 4:0 благодаря дублю Фила Фодена, а также голам Кевина Де Брюйне и Хулиана Альвареса.

Набрав три очка, «Сити» поднялся с третьего на второе место в таблице АПЛ, оставив позади «Ливерпуль». Первым идет «Арсенал», но у него на матч больше.

Англия. АПЛ. 29-й тур

Брайтон – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Де Брюйне, 17; 0:2 – Фоден, 26; 0:3 – Фоден, 34; 0:4 – Альварес, 62.

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