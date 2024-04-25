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Заболотный объяснил, почему ЦСКА много пропускает на последних минутах

25 апреля 2024, 17:08
2

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный в интервью клубному журналу перед матчем перенесенного 21-го тура РПЛ со «Спартаком» ответил на вопрос о пропущенных командой голах на последних минутах в нынешнем сезоне.

– Как оценишь весенний отрезок ПФК ЦСКА?

Идем достаточно стабильно, хотя матч с «Ахматом» у команды не получился. Сейчас определяющий период, борьба за тройку призеров идет полным ходом. Каждый матч очень важен, очень плотная борьба в таблице. Для выполнения наших задач нужно приложить максимум усилий.

– Этот сезон уникален тем, что ЦСКА упустил много очков из-за пропущенных голов на последних минутах, в том числе и в матчах с «Зенитом» и «Спартаком». Что с этим делать?

– Да, статистика ужасная. Мы тоже читали о количестве потерянных очков в СМИ. Могу сказать именно свое мнение – чувствую, что это какое-то стечение обстоятельств и не более, вытекающие из ничего голы.

Не говорю про все, но большинство из них были большой удачей соперника, некоторые даже нереальные. Не могу сказать, что мы где-то просели в тактическом плане.

Конечно, мы хотим искоренить эту проблему, прикладываем все возможные усилия. Все заточены на то, чтобы убрать такую неприятную статистику.

– И как с этим бороться?

– Прозвучит банально, но каждый должен не терять концентрацию на последних минутах, до конца уделять внимание тактике, о которой говорит наш тренер, и не опускать руки. И все само собой пройдет.

  • Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
  • В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. У красно-белых отличились Промес и Медина, а у красно-синих дубль сделал Гайич.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Заболотный Антон
Комментарии (2)
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Krics
1714059313
Ни чего личного,он в футбол играет или СМИ на лавочке читает? ихмо.
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Александр-Каратеев-yandex
1714060087
Физухи просто не хватает, первую половину матча носятся как угорелые, а в концовке силёнки заканчиваются.
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