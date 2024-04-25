⚡ «Барселона» сохранила Хави на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на посту главного тренера команды.
«Рад сообщить, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды «Барселоны», – приводит слова Лапорты страница Mundo Deportivo в соцсети X.
- Хави возглавляет команду с ноября 2021 года.
- 28 января он сообщил, что покинет пост главного тренера по окончании сезона, однако теперь изменил решение.
- После объявления об уходе Хави у «Барселоны» была серия из 13 матчей подряд без поражений (10 побед и 3 ничьи). Однако в двух последних играх на данный момент каталонцы терпели поражения (от «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:4) и от «Реала» в Примере (2:3)).
Источник: медиа-сервис Barça One