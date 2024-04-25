⚡ «Барселона» сохранила Хави на посту главного тренера

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объявил на пресс-конференции, что Хави останется на посту главного тренера команды.

«Рад сообщить, что Хави продолжит работу в качестве тренера первой команды «Барселоны», – приводит слова Лапорты страница Mundo Deportivo в соцсети X.