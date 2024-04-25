Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов оценил чемпионскую гонку в РПЛ

25 апреля 2024, 12:28
4

Александр Бубнов считает, что после поражения «Зенита» от «Рубина» (0:2) в борьбу за чемпионство вернулся не только «Краснодар», но и «Динамо».

«Теперь «Краснодар» отстает всего на одно очко, а «Динамо» на шесть. Впереди у «Зенита» тяжелый календарь.

Учитывая то, что команду Семака ожидает выездная игра с «бело-голубыми», две встречи в Кубке и одна в чемпионате с ЦСКА, можно сказать, что за титул сейчас бьются сразу три команды. Получается, что клуб из Северной столицы создал конкуренцию на ровном месте.

При этом нужно понимать, что у «Краснодара» нет кубковых матчей. Они будут готовиться по нормальному недельному циклу, в отличие от петербуржцев и москвичей.

У «Зенита» не осталось проходных и немотивированных соперников, что создает дополнительные проблемы«, – сказал Бубнов.

  • «Краснодару» осталось сыграть с «Крыльями Советов», «Ахматом», «Спартаком», «Сочи» и «Динамо».
  • «Зениту» предстоят матчи РПЛ с «Динамо», «Факелом», ЦСКА, «Ахматом» и «Ростовом».
  • Согласно анализу Opta Predictor, шансы «Зенита» на чемпионство – 73,8%, «Краснодара» – 24,2%, «Динамо» – 1,8%.

Еще по теме:
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак» 2
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Динамо Бубнов Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1714044514
Похоже бразилы подзабили трудиться на поле.. Можно посочувствовать нормальным болелам Зенита
Ответить
Slavan52
1714046426
Пора Семака менять на Тимоху
Ответить
ilichkadr
1714051368
Ну, хряки просто обязаны оказать межвежью услугу и выиграть у быков.
Ответить
FanatSerj
1714144133
Ага, где бы найти эти не мотивированные команды в РПЛ, там в низу таблицы встречаться с командами ещё страшнее )) А середина таблицы настолько тонкая, что даже Крылья уже на 5-е место влетели обогнав Спартак и ЦСКА, а там ещё Ростов у которого если игра пойдет, то не остановить.
Ответить
Главные новости
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
2
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
1
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Все новости
Все новости
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
7
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
4
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
14
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Головин останется в «Монако»: он не ведет переговоров с другими клубами
13:29
6
Кисляк оценил дебют Батракова в Лиге чемпионов
13:16
1
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
13:00
6
«Зенит» – «Локомотив» рассудит Новиков и другие назначения на 8-й тур РПЛ
12:45
12
Фото«Оренбург» подписал бывшего игрока «Спортинга»
12:32
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+