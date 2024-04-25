Бубнов оценил чемпионскую гонку в РПЛ

Александр Бубнов считает, что после поражения «Зенита» от «Рубина» (0:2) в борьбу за чемпионство вернулся не только «Краснодар», но и «Динамо».

«Теперь «Краснодар» отстает всего на одно очко, а «Динамо» на шесть. Впереди у «Зенита» тяжелый календарь.

Учитывая то, что команду Семака ожидает выездная игра с «бело-голубыми», две встречи в Кубке и одна в чемпионате с ЦСКА, можно сказать, что за титул сейчас бьются сразу три команды. Получается, что клуб из Северной столицы создал конкуренцию на ровном месте.

При этом нужно понимать, что у «Краснодара» нет кубковых матчей. Они будут готовиться по нормальному недельному циклу, в отличие от петербуржцев и москвичей.

У «Зенита» не осталось проходных и немотивированных соперников, что создает дополнительные проблемы«, – сказал Бубнов.