Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после проигранного матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).
«Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого. Могу только извиниться перед людьми за сегодняшний день.
Продолжает ли «Ливерпуль» претендовать на титул? Только если дела у «Арсенала» и «Манчестер Сити» пойдут очень плохо», – заявил Клопп.
- «Ливерпуль» потерял очки в 3 из 4 последних матчей АПЛ.
- Команда отстала от «Арсенала» на 3 очка.
- Мерсисайдцы опережают «Манчестер Сити» на 1 балл при 2 играх в запасе у конкурента.
Источник: BBC