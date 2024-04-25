Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» в дерби с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после проигранного матча 29-го тура АПЛ против «Эвертона» (0:2).

«Мы должны были проявить себя лучше, но не сделали этого. Могу только извиниться перед людьми за сегодняшний день.

Продолжает ли «Ливерпуль» претендовать на титул? Только если дела у «Арсенала» и «Манчестер Сити» пойдут очень плохо», – заявил Клопп.