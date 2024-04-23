Суперфинал Кубка – в «Лужниках», «Газпром» будет спонсировать «Ференцварош» и другие новости

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Известны даты начала и окончания осенней части РПЛ-2024/25.
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Лапочкин: «Соболев ошибочно не удален в матче «Ростов» – «Спартак».
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