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    Федун прокомментировал ситуацию с Промесом

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с вингером красно-белых Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

    «Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова...

    Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...» – сказал Федун.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:19
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    Комментарии (9)
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    ilichkadr
    1713781723
    Вот почему миллиардеры такие тупые?
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    Дубина
    1713782290
    Что не новость и на главной то федун зарема мостовой! Газпром не надоело одно и тоже писать день в день?? Ну разам дзюба))))
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    The only one
    1713783956
    Бандит за бандита вписался...
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    Алексей З
    1713785529
    Промес свободный человек, это его жизнь, если он не захотел оставаться в Москве, то никто не в праве силой его там задерживать. Наверно руководство проинформировало о возможных последствиях , а решал он сам.
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    Mirak92
    1713785814
    Он каждую неделю будет комментировать ситуация?или тем для обсуждения нету? заедал этот промес уже
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