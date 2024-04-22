Федун прокомментировал ситуацию с Промесом

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о ситуации с вингером красно-белых Квинси Промесом, арестованным в ОАЭ.

«Есть генеральный директор клуба, ему и надо задавать данный вопрос. Зачем они его повезли в ОАЭ? Зачем? Знали, что есть уголовное дело. Это полная глупость. Это больше чем глупость, но я не буду говорить такие слова...

Просто потеряли самого титулованного и самого сильного игрока. Этого нельзя было допускать. Но что произошло, то произошло. Будем надеяться, что данный вопрос получится решить. Как? Я не знаю...» – сказал Федун.