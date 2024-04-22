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    • Зарема определила будущее Карпина после матча «Ростов» – «Спартак»

    Зарема определила будущее Карпина после матча «Ростов» – «Спартак»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу красно-белых в гостях над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

    «Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем.

    Карпин – это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», – сказала Салихова.

    • 14 апреля «Спартак» уволил испанского тренера Гильермо Абаскаля.
    • В данный момент помощник испанца босниец Владимир Слишкович исполняет обязанности главного тренера красно‑белых.
    • Валерий Карпин считается одним из кандидатов на пост главного тренера «Спартака».
    • Красно-белые занимают 4-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей.
    • «Ростов» идет 8-м с 34 баллами.

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    Источник: Metaratings.ru

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