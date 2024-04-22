Зарема определила будущее Карпина после матча «Ростов» – «Спартак»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала победу красно-белых в гостях над «Ростовом» (5:1) в матче 25-го тура РПЛ.

«Слишковича с важнейшей эмоциональной победой. Надеюсь, что после этой игры он останется приземленным, а руководством не будут допущены прошлые ошибки, как было с Абаскалем.

Карпин – это Карпин, свой матч жизни он проиграл, теперь еще сезон в «Ростове» будет. Да и Глебова за 10 теперь не продашь в «Спартак», – сказала Салихова.