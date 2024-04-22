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    • Лапочкин: «Соболев ошибочно не удален в матче «Ростов» – «Спартак»

    Лапочкин: «Соболев ошибочно не удален в матче «Ростов» – «Спартак»

    Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев наиграл на вторую желтую карточку в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

    • Соболев вышел на замену на 68-й минуте.
    • На 80-й минуте он получил желтую карточку, а на 90+4 минуте сделал голевой пас.

    «Соболев должен был получить вторую желтую карточку. Этот эпизод произошел непосредственно вблизи ассистента арбитра. Сооболев посмотрел на игрока, выставляет руку, попадает в лицо. Это вторая желтая карточка и Соболев должен был быть удален», – сказал Лапочкин.

    • Ближайший соперник «Спартака» в РПЛ – ЦСКА (25 апреля).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
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    Комментарии (20)
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    DVOK68
    1713788820
    Было такое.
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    ЗаЖиМ
    1713789628
    Вот, s y к а, как легче то стало теперь!
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    VVM1964
    1713789698
    Соболев вообще оборзел, забил два халявных гола Динамо и видимо опять возомнил себя ТОП игроком !!! Надеюсь летом ему найдут достойного конкурента который усадит его на лавку или заставит пахать на поле !!!
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    Alex Flash
    1713790140
    Это не Соболев коснулся лица,а желторотый подставился. Скоро игроки должны будут прыгать по стойке смирно не размахивать руками
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    Cleaner
    1713791786
    Соболев давно уже должен быть УДАЛЕН ИЗ Спартака! Потому как из-за дельфина СТЫДНО за весь Спартак!!!...(((
    Ответить
    Алексей З
    1713792013
    Наверно Лапочкин прав, но... Все , Лапочкин в том числе , видели что при назначении пенальти в ворота Ростова надо было показывать 2-ую ЖК Осипенко и следовательно удалять его. Москалёв пожалел его и так же поступил с Соболевым, уровняв как бы проступки. Он был последователен, в отличии от Лапочкина , который делает упор на одном моменте. Кстати ни один из любителей ФК Ростов не заикнулся по поводу судейства, так как всё было понятно. Очень интересно за что отвечают лайнсмены ? Складывается ощущение , что только за определение кому выбрасывать аут ,они получают гонорар. Перед носом проступки , нарушения , им всё поХ. Неплохо устроились.
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    Каратель
    1713792228
    Ну удалили бы соболя,ну пропустил бы он пару матчей,но Спартак и без него играет,да и эту игру без соболя сделали,так что все уханья и аханья в пользу бедных
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    Литейный 4 (returned)
    1713792790
    Кто нибудь удивлён? Все прекрасно знают, что хряков в каждом туре тащат судьи. Только с ними они набирают очки. Гыгыгы
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    timon2401
    1713795284
    Вторую и игроку Ростова по идее должны были показать.. Но это ни как ни оправдывает Соболева. Имея Ж.К . ведёт себя безрассудно, зная что впереди ЦСКа.. Ни чего его видимо ни исправит((
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    Pourquoi pas
    1713796275
    Игра уже была сделана...
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