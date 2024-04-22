Лапочкин: «Соболев ошибочно не удален в матче «Ростов» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Сергей Лапочкин считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев наиграл на вторую желтую карточку в матче 25-го тура РПЛ против «Ростова» (5:1).

Соболев вышел на замену на 68-й минуте.

На 80-й минуте он получил желтую карточку, а на 90+4 минуте сделал голевой пас.

«Соболев должен был получить вторую желтую карточку. Этот эпизод произошел непосредственно вблизи ассистента арбитра. Сооболев посмотрел на игрока, выставляет руку, попадает в лицо. Это вторая желтая карточка и Соболев должен был быть удален», – сказал Лапочкин.