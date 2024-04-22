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    Известны даты начала и окончания осенней части РПЛ-2024/25

    Определились некоторые даты следующего сезона РПЛ.

    «Общее собрание РПЛ проголосовало за дату старта следующего чемпионата.

    Клубы проголосовали за дату 20-21 июля – это 1-й тур. Осенняя часть сезона завершится 8 декабря. Предлагалась другая дата, более ранняя, – 1 декабря, но в этом случае один осенний тур пришлось бы играть в середине недели. В итоге 12 клубов проголосовали за дату окончания осенней части 8 декабря.

    Таким образом, 1-й тур состоится 20-21 июля, последний осенний 8 декабря», – написал инсайдер Сергей Егоров.

    • Этот сезон РПЛ завершится 25 мая.
    • В чемпионате лидирует «Зенит».
    • 14 июня – 14 июля в Германии будет проходить Евро-2024.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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