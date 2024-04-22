Известны даты начала и окончания осенней части РПЛ-2024/25

Определились некоторые даты следующего сезона РПЛ.
«Общее собрание РПЛ проголосовало за дату старта следующего чемпионата.
Клубы проголосовали за дату 20-21 июля – это 1-й тур. Осенняя часть сезона завершится 8 декабря. Предлагалась другая дата, более ранняя, – 1 декабря, но в этом случае один осенний тур пришлось бы играть в середине недели. В итоге 12 клубов проголосовали за дату окончания осенней части 8 декабря.
Таким образом, 1-й тур состоится 20-21 июля, последний осенний 8 декабря», – написал инсайдер Сергей Егоров.
- Этот сезон РПЛ завершится 25 мая.
- В чемпионате лидирует «Зенит».
- 14 июня – 14 июля в Германии будет проходить Евро-2024.