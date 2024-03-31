Мусаев рассказал, что планирует изменить в «Краснодаре» после Ивича

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поблагодарил своего предшественника Владимира Ивича.
- Мусаев вернулся в команду в марте.
- В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
- Краснодарцы отстают от 1-го места на очко.
«Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача – те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем», – сказал Мусаев.
Источник: «Чемпионат»