Мусаев рассказал, что планирует изменить в «Краснодаре» после Ивича

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поблагодарил своего предшественника Владимира Ивича.

Мусаев вернулся в команду в марте.

В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).

Краснодарцы отстают от 1-го места на очко.

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача – те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем», – сказал Мусаев.