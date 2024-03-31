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  • Мусаев рассказал, что планирует изменить в «Краснодаре» после Ивича

Мусаев рассказал, что планирует изменить в «Краснодаре» после Ивича

31 марта 2024, 23:18
4

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поблагодарил своего предшественника Владимира Ивича.

  • Мусаев вернулся в команду в марте.
  • В 22-м туре РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
  • Краснодарцы отстают от 1-го места на очко.

«Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал. Я хотел бы некоторые вещи изменить. Хотелось бы играть выше в обороне. Ничья и хорошая самоотдача – те плюсы, от которых хотелось бы оттолкнуться в будущем», – сказал Мусаев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Краснодар Ивич Владимир Мусаев Мурад
Комментарии (4)
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моэм
1711948656
Планировать и говорить может , а что либо менять под себя не будет , если не дурак ....сейчас Краснодар действует по наработанным в течение двух полных зимних перерывов и одного летнего схемам Ивича с подобранными под эти схемы игроками , что невозможно поменять в короткий срок , да и нет времени ....и Мусаев будет просто вынужден работать по схемам Ивича , внося небольшие коррективы .
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SLADE2019
1711949433
Ты уже поменял, вернул этого окаянного бразильца в центр обороны. Полным идиотом надо быть для этого. Хорошо Локо прощал многое вчера.
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Исмо
1711960719
Мусаев скоро уйдёт в сборную Азербайджана)
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Сергей-Садковский-google
1712055721
Только Кайо убери из центра обороны. С ним мы уже увидели "высокую оборону" в матче с Локомотивом. Хорошо что в нападении у Локо пацаны играют, опытные бы накидали полную корзину.
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