Зиньковский: «Это не катастрофа, что «Спартак» весной в РПЛ без голов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался в эфире «Матч ТВ» после матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.

– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал VAR.

– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.=

– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.

– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели.