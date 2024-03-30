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  • Зиньковский: «Это не катастрофа, что «Спартак» весной в РПЛ без голов»

Зиньковский: «Это не катастрофа, что «Спартак» весной в РПЛ без голов»

30 марта 2024, 21:38
13

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался в эфире «Матч ТВ» после матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).

– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.

– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал VAR.

– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.=

– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.

– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели.

  • «Урал» остался в зоне переходных матчей.
  • «Спартак» идет 5-м.
  • Впереди у москвичей кубковый выездной матч против «Зенита».

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Зиньковский Антон
Комментарии (13)
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Krics
1711824159
Такие пенки нам не надо,да не катастрофа,это позорище,ихмо.
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...уефан
1711824484
... то есть, для них ничего страшного не происходит?... Получают на порядок завышенные зарплаты и всё остальное похер? Ждут приглашения в Европу?...
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oyabun
1711824768
Да, никакой катастрофы! При этом каждый такой игрок очень хочет поехать играть в Европу но никто их туда не приглашает. Странно, да? Может потому, Антон, что протащив мяч 30 метров, ты бьешь бездарно мимо ворот? Результата нет. А так, конечно, всё хорошо, ЗП продолжает исправно капать.
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DVOK68
1711824927
Да всё в порядке,вы герои.
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Cleaner
1711825063
Катастрофа то, что Спартаквсе еще в РПЛ!!!...)))
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Pooodle
1711835863
Это не катастрофа, это позор!
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subbotaspartak
1711860898
Не сказал бы, что это катастрофа..... Ужас! Ужас! Катастрофа!!!!... Любимая фраза одноклассницы по любому поводу 55 лет назад. Актуально.
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моэм
1711865922
За такие слова , У Старостина он бы вылетел из команды уже на следующий день ....кого набрали ???....в Спартаке нет ни одного красно - белого !!....только цветные .
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Plyash
1711867260
Да,конечно "не катастрофа",но ещё пара таких бездарных игр,и останетесь без медалей. Где самолюбие ваше,где уважение,уже не говорю про любовь,к своим болельщикам?
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