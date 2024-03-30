Зиньковский: «Это не катастрофа, что «Спартак» весной в РПЛ без голов»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался в эфире «Матч ТВ» после матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (0:0).
– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.
– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал VAR.
– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.=
– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.
– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели.
Источник: «Бомбардир»