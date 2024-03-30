Радимов – о словах Абаскаля про бога: «Он просто глумится над нами»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
- Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» Абаскаль сказал, что определять состав ему помогает бог.
«Абаскаль просто глумится над нами всеми, включая болельщиков и собственное руководство.
Отпустите уже его домой, пожалуйста!» – написал Радимов.
- У испанца контракт до лета 2025 года.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» – «Урал».
Источник: телеграм-канал Владислава Радимова