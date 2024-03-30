Радимов – о словах Абаскаля про бога: «Он просто глумится над нами»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов оценил слова главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Перед матчем 22-го тура РПЛ против «Урала» Абаскаль сказал, что определять состав ему помогает бог.

«Абаскаль просто глумится над нами всеми, включая болельщиков и собственное руководство.

Отпустите уже его домой, пожалуйста!» – написал Радимов.