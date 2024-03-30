Юран рассказал о споре со своим форвардом Зе Турбо

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подтвердил спор со своим нападающим Зе Турбо.
– Сейчас один из форвардов «Нижнего» – гвинеец Зе Турбо. Правда, что прошлым летом он приехал на просмотр в команду с лишним весом?
– Да. И жировая масса у него была на критическом уровне.
– Почему тогда его подписали?
– Мы были сжаты в финансах – клуб не мог взять многих игроков, которых я хотел. У нас на примете был классный нападающий из «Боавишты» – за прошлый сезон забил 14-15 мячей/ Летом у него заканчивался контракт – мы могли привезти его бесплатно. Он запросил зарплату в 70 тысяч евро в месяц. По мне – нормальная сумма, с учетом того, что за сам трансфер мы ничего не платим.
– Но?
– Старое руководство клуба даже не захотело обсуждать эту сделку. Мы брали футболистов, натягивая их квалификацию на зарплату, которую может дать клуб. С Зе так и произошло. Но в любом случае, он неплохой парень.
– Он рассказывал, что перед началом сезона вы поспорили на количество голов. А какие условия пари?
– У меня есть собачка породы кли-кай – мини-хаски. Мало того, что она прилично стоит, так еще в России их разводят всего в двух местах – в Подольске и в Крыму. Зе очень любит собак, и я как-то показал ему свою.
Он так сильно заулыбался и расчувствовался, что я решил предложить ему спор – если в этом сезоне он забивает десять голов, мы вместе едем в питомник, и я ему покупаю кли-кая. Он прям загорелся. Когда он забил «Крыльям», я пальцами показывал «два», чтобы он не забывал, что ему осталось еще восемь.
- 27-летний Зе Турбо пришел в «Пари НН» летом из катарской «Аль-Мархии».
- Гвинеец был в системе «Интера»
- В сезоне РПЛ у Зе Турбо 15 матчей, 2 гола, ассист.