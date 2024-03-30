Юран рассказал о споре со своим форвардом Зе Турбо

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подтвердил спор со своим нападающим Зе Турбо.

– Сейчас один из форвардов «Нижнего» – гвинеец Зе Турбо. Правда, что прошлым летом он приехал на просмотр в команду с лишним весом?

– Да. И жировая масса у него была на критическом уровне.

– Почему тогда его подписали?

– Мы были сжаты в финансах – клуб не мог взять многих игроков, которых я хотел. У нас на примете был классный нападающий из «Боавишты» – за прошлый сезон забил 14-15 мячей/ Летом у него заканчивался контракт – мы могли привезти его бесплатно. Он запросил зарплату в 70 тысяч евро в месяц. По мне – нормальная сумма, с учетом того, что за сам трансфер мы ничего не платим.

– Но?

– Старое руководство клуба даже не захотело обсуждать эту сделку. Мы брали футболистов, натягивая их квалификацию на зарплату, которую может дать клуб. С Зе так и произошло. Но в любом случае, он неплохой парень.

– Он рассказывал, что перед началом сезона вы поспорили на количество голов. А какие условия пари?

– У меня есть собачка породы кли-кай – мини-хаски. Мало того, что она прилично стоит, так еще в России их разводят всего в двух местах – в Подольске и в Крыму. Зе очень любит собак, и я как-то показал ему свою.

Он так сильно заулыбался и расчувствовался, что я решил предложить ему спор – если в этом сезоне он забивает десять голов, мы вместе едем в питомник, и я ему покупаю кли-кая. Он прям загорелся. Когда он забил «Крыльям», я пальцами показывал «два», чтобы он не забывал, что ему осталось еще восемь.