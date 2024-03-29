Карпин оценил форму Мохеби, у которого 5 голевых действий в 4 весенних матчах

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил улучшение показателей Мохаммада Мохеби.

Клуб купил иранского вингера прошлым летом.

В 4 весенних матчах в его активе 4 гола и 1 ассист.

До этого Мохеби сделал 6 результативных действий в 22 играх.

– Сумасшедшая результативность у Мохеби. В чем видите причины его преображения?

– Прошло время. Надо было адаптироваться к стране, языку, команде, познакомиться с ребятами, это нормальное явление.

У кого‑то уходит год, полгода, три месяца, ничего сверхъестественного.