Лунев назвал футбольное правило, которое он хотел бы убрать

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, какое правило в футболе он бы поменял.

«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти – это в пользу атакующих.

Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям.

Я говорю только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да, можно было бы поменять», – заявил Лунев.