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  • Лунев назвал футбольное правило, которое он хотел бы убрать

Лунев назвал футбольное правило, которое он хотел бы убрать

29 марта 2024, 14:28
10

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, какое правило в футболе он бы поменял.

«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти – это в пользу атакующих.

Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям.

Я говорю только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да, можно было бы поменять», – заявил Лунев.

  • Россиянин в «Карабахе» с прошлого лета.
  • В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 26 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Азербайджан. Премьер-лига Карабах Лунев Андрей
Комментарии (10)
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ilichkadr
1711713651
Да, чё там мелочиться Андрюха! Разрешить вратарю выбегать после свистка судьи навстречу бьющему. Мяч-то после свистка в игре.
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...уефан
1711714543
... теперь осталось полевых игроков на эту тему опросить, что и кому мешает. Такое впечатление, что не совсем спортивный журналист интервьюировал Лунева...
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val69
1711720701
Ага, и ещё ширину ворот убавить метра на три..
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DeStar
1711725460
а я бы отодвинул пенальти подальеш. Почему бьют с 11 метров? пусть бюют с линии начала штрафной, я не знаю сколько там + , метров 16 ? все же % реализации пенки высок. и вратарю остаётся только реально гадать, а если учесть что, наверное, больше половины пенок ставят даже когда не было голевого момента - то такой подарок , как пробитие с 11 метров - это не особо спортивно)
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