Лунев назвал футбольное правило, которое он хотел бы убрать

Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев рассказал, какое правило в футболе он бы поменял.
«Честно говоря, вот эти правила с линией во время пенальти – это в пользу атакующих.
Кто-то говорил, если была бы возможность сделать шаг вперед во время удара или допускалась бы легкая напрыжка, то это было бы более-менее нормально, по-божески к вратарям.
Я говорю только за себя. Другие, может, отбивают, но я пока редко. Поэтому это, да, можно было бы поменять», – заявил Лунев.
- Россиянин в «Карабахе» с прошлого лета.
- В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 26 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»