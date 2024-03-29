Лунев сравнил РПЛ и азербайджанскую Премьер-лигу

Вратарь «Карабаха» и сборной России Андрей Лунев рассказал об атмосфере на матчах чемпионата Азербайджана.

– Что общего у азербайджанской и российской лиги?

– Сходств мало. В Азербайджане всего 10 команд, что уже расходится с Россией. А еще полупустые трибуны.

– В России сейчас не так?

– В Воронеже полные трибуны, в Краснодаре тоже много болельщиков. У «Зенита» почти забиты трибуны. Не так, как раньше, но хорошо заполненные. Понятное дело – без фанатов не прямо хорошо. В Азербайджане стадионы вмещают 10-15 тысяч, а приходят 2-3. Печальное зрелище.