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Мостовой назвал двух тренеров РПЛ, близких к отставке

28 марта 2024, 18:36
6

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых в 22-м туре РПЛ против «Урала».

«Абаскаль и Гончаренко близки к отставке, только от «Урала» никто ничего не ждeт, поэтому, убирай тренера или нет, команда останется на том же месте. А вот от «Спартака» другие ожидания и цели.

Конечно, «Спартак» – фаворит в матче с «Уралом». Если бы играли в Екатеринбурге, то ещe были бы какие-то шансы у «Урала». Мне кажется, что шансы 60 на 40 в пользу «Спартака», потому что игра на домашнем стадионе. «Урал» имеет свои плюсы в предстоящем матче, исходя из того, что «Спартак» – одна из самых непрогнозируемых команд», – сказал Мостовой.

  • Игра пройдет в Москве 30 марта и начнется в 19:00 мск.
  • После 20 туров «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 31 очком. У «Урала» – 13-я позиция и 19 очков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Гончаренко Виктор Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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ligge
1711641543
Пpoгнозы футбольных матчей -> bets-info.ru
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Bozigit
1711644407
Бедный Абаскаль. )
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Cleaner
1711646323
Так и у Спартака так же, убирай тренера или нет, команда останется на том же месте. На ДЕСЯТОМ!!!...)))
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JIEGEHDA
1711647919
Спартак играя дома и он даёт 60/40 прикинь. Там в лучшем случае 80/20 а то и все 90/10. Урал сейчас очень слаб. 60/40 было бы дома в Екатеринбурге. А так чистый разгром. Но зная игроков Спартака может получится боевая ничья или же сложная победа 2:1
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Боцман--google
1711665708
Мостовой ненавидит Гончаренко,возьми любую статью, постоянно на него наезжает. Урод завистливый
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