Мостовой назвал двух тренеров РПЛ, близких к отставке

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых в 22-м туре РПЛ против «Урала».

«Абаскаль и Гончаренко близки к отставке, только от «Урала» никто ничего не ждeт, поэтому, убирай тренера или нет, команда останется на том же месте. А вот от «Спартака» другие ожидания и цели.

Конечно, «Спартак» – фаворит в матче с «Уралом». Если бы играли в Екатеринбурге, то ещe были бы какие-то шансы у «Урала». Мне кажется, что шансы 60 на 40 в пользу «Спартака», потому что игра на домашнем стадионе. «Урал» имеет свои плюсы в предстоящем матче, исходя из того, что «Спартак» – одна из самых непрогнозируемых команд», – сказал Мостовой.