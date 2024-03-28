Сборной России предложили сыграть с победителем строительного чемпионата

Генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Вадим Ганин предложил организовать в рамках Международного строительного чемпионата футбольный турнир, победитель которого сыграет со сборной России.

«Давайте, может быть, сделаем какое-нибудь футбольное мероприятие, куда пригласим ведущие футбольные команды строительных компаний, которые в результате сыграют со сборной России по футболу», – сказал Ганин во время выступления на Международном экономическом форуме государств – участников СНГ. Он отметил, что таким образом строительный чемпионат будет сочетать в себе экономическую и гуманитарную составляющие.