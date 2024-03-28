Семак раскрыл подробности травмы Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса перед гостевым матчем 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.
– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.
– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования.
- Матч пройдет 30 марта и начнется в 14:00 мск.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.
Источник: официальный сайт «Зенита»