Семак раскрыл подробности травмы Фернандеса

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса перед гостевым матчем 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.

– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.

– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования.