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Семак раскрыл подробности травмы Фернандеса

28 марта 2024, 14:17
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса перед гостевым матчем 22-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.

– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.

– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования.

  • Матч пройдет 30 марта и начнется в 14:00 мск.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 40 очками после 20 игр. «Крылья Советов» занимают восьмую позицию с 29 очками.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Фернандес Марио Семак Сергей
Комментарии (8)
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Цугундeр
1711627764
«Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» Сидни Поллак 1969 г .)
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MazaiNN
1711633090
Старая японская поговорка гласит: «Из-за незабитого гвоздя потеряли подкову, из-за потерянной подковы лишились коня, из-за лишенного коня не доставили донесение, из-за недоставленного донесения проиграли войну»
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ligge
1711641624
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portero
1711656425
Старый Фернандес это отмыв денег!!! Не про футбол это....
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