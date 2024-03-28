Макеев рассказал о самой нелепой драке в «Спартаке»

Новичок «Родины Медиа» Евгений Макеев поделился воспоминаниями о конфликте в «Спартаке» между Эммануэлем Эменике и Ари.

«Была история о причинах самых нелепых драк. Идет у нас разминка в «Спартаке», классическое упражнение, где бегаешь вперед и назад трусцой. Разделились на две колонны и бегаем.

Бегут Ари и Эменике в разных колоннах. Что-то шутят, а потом Эменике говорит Ари: «Ты – chocolate». И дальше бегают. Потом он ему опять: «Ты – chocolate». И снова бегают.

Тут Ари ему отвечает: «А ты – горилла». Оба не белые, на секундочку. И начинается драка. А они два лба самых здоровых, тренер хотел их разнять – в итоге получил по лицу, ходил потом с глазом.

Их разняли и Ари говорит Эменике: «Ты сказал, что я горилла». Эменике ответил: «Так я тоже черный!» – рассказал Макеев.