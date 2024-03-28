Макеев рассказал о самой нелепой драке в «Спартаке»

Новичок «Родины Медиа» Евгений Макеев поделился воспоминаниями о конфликте в «Спартаке» между Эммануэлем Эменике и Ари.
«Была история о причинах самых нелепых драк. Идет у нас разминка в «Спартаке», классическое упражнение, где бегаешь вперед и назад трусцой. Разделились на две колонны и бегаем.
Бегут Ари и Эменике в разных колоннах. Что-то шутят, а потом Эменике говорит Ари: «Ты – chocolate». И дальше бегают. Потом он ему опять: «Ты – chocolate». И снова бегают.
Тут Ари ему отвечает: «А ты – горилла». Оба не белые, на секундочку. И начинается драка. А они два лба самых здоровых, тренер хотел их разнять – в итоге получил по лицу, ходил потом с глазом.
Их разняли и Ари говорит Эменике: «Ты сказал, что я горилла». Эменике ответил: «Так я тоже черный!» – рассказал Макеев.
- Защитник выступал за «Спартак» с 2007 по 2017 год.
- Эменике и Ари вместе выступали за клуб с 2011 по 2013 год.