Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макеев объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита»

Сегодня, 22:51

Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» популярнее «Зенита». Он как был народной командой, так ею навсегда и останется.

Когда я играл за красно-белых, мы приезжали в Питер, и даже там была большая поддержка. Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики «Спартака». Это о многом говорит. Красно-белые фанаты нас всегда поддерживали. Это всегда было ярко и классно. На любом выезде мы ощущали себя как дома, потому что болельщиков было очень много», – сказал Макеев.

  • «Спартак» сейчас занимает 11-е место в РПЛ.
  • В прошлом сезоне клуб финишировал на 4-й строчке.

Еще по теме:
Камил Гаджиев оценил рекордный трансфер «Спартака»: «Бред, если честно» 1
Прудников высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака» 1
Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича 3
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Макеев Евгений
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Павлюченко – о скандальном видео Дзюбы: «Не смог бы после этого прийти домой»
23:25
1
Основной защитник «Челси» порвал кресты на тренировке
23:05
«Нет никакого смысла»: Семин раскритиковал возможное увеличение лимита на легионеров
22:23
1
Камил Гаджиев оценил рекордный трансфер «Спартака»: «Бред, если честно»
22:15
1
Губерниев сравнил доходы Овечкина с Месси и Роналду
21:51
Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
20:56
3
«ПСЖ» договорился о подписании нового вратаря за 40 миллионов
20:28
12
Жирков назвал самый популярный футбольный клуб России
20:15
21
«Челси» начал переговоры по трансферу вингера «Манчестер Юнайтед»
19:44
Фото«Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием
19:10
Все новости
Все новости
Макеев объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита»
22:51
Стало известно, когда Тюкавин вернется на поле
21:36
1
Прудников высказался о возможном увольнении Станковича из «Спартака»
21:27
1
Семин: «Глушенков сейчас не входит в число лучших игроков РПЛ»
21:12
Генич отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
20:56
3
Жирков назвал самый популярный футбольный клуб России
20:15
21
Быстров – о «Спартаке»: «Становится сильным середнячком»
20:00
1
Португальский агент прокомментировал трансфер Мангаша в «Спортинг» из «Спартака»
19:23
2
Семин назвал фаворита матча «Локомотив» – «Спартак»
19:15
3
Фото«Спасибо за победы и самые жесткие сборы»: Акинфеев поздравил Газзаева с 71-летием
19:10
Бывший тренер «Спартака» Рианчо выделил главную проблему российского футбола
18:50
1
Быстров отреагировал на назначение Черчесова в «Ахмат»
18:36
«Зенит» отказал «Ахмату» в трансфере игрока
18:20
1
Раскрыта зарплата Умярова в «Спартаке» – она вырастет на 70% после продления контракта
17:45
17
Быстров раскритиковал Станковича: «Он поплыл»
17:26
19
Агент Чернова назвал человека, из-за которого защитник покинул «Спартак»
17:16
5
Фото«Крылья Советов» объявили о переходе игрока «Спартака»
16:11
2
Мостовой – о стажировке в «Динамо»: «Чему Карпин может меня научить?»
16:01
9
Назначены комментаторы на матч «Локомотив» – «Спартак»
15:31
18
КДК наказал ЦСКА по итогам матча с «Зенитом»
15:24
17
ФотоНазначены судьи на матчи 4-го тура РПЛ
14:19
18
Фото«Спартак» объявил об уходе защитника в «Спортинг»
14:06
7
Мостовой отреагировал на ультиматум «Спартака» для Станковича
13:50
16
Кисляк прокомментировал интерес к нему от турецких клубов
13:35
Семак высказался о назначении Черчесова в «Ахмат» перед матчем с «Зенитом»
13:29
6
Челестини – о ЦСКА: «Ситуация действительно сложная»
13:22
5
Медведев прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к Гонсалвешу
13:14
1
Кирьяков сказал, чем рискует Черчесов при неудаче в «Ахмате»
13:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 