Макеев объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита»

Бывший защитник «Спартака» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» популярнее «Зенита». Он как был народной командой, так ею навсегда и останется.

Когда я играл за красно-белых, мы приезжали в Питер, и даже там была большая поддержка. Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики «Спартака». Это о многом говорит. Красно-белые фанаты нас всегда поддерживали. Это всегда было ярко и классно. На любом выезде мы ощущали себя как дома, потому что болельщиков было очень много», – сказал Макеев.