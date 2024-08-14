Макеев рассказал о драке Эменике и Ари в «Спартаке»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев вспомнил, как на тренировке подрались форварды-легионеры.

«Тренировка, мы делаем банальную разминку. То есть туда делаешь какое-то упражнение, а обратно бежишь. В общем, мы начинаем разминаться, и они подхихикивают друг над другом. Эммануэль Эменике говорит Ари: «Ты чоколад». Ну и дальше бегут, два круга сделали, снова говорит: «Ари, ты чоколад». Ари ему говорит: «А ты горилла». И они начали драться.

Самое главное, что этих кабанов вообще было невозможно никак разнять, потому что они здоровые. Там, по-моему, даже их тренер разнимал и то успел получить. Одна из нелепейших драк. Оба говорили в шутку, но Эменике закипел», – сказал Макеев на ютуб-канале «Коменнт.Шоу».

Макеев завершил карьеру в прошлом году.

Ари сейчас живет в Бразилии.

37-летний Эменике завершил карьеру в 2019 году.

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