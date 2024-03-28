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  • Черданцев прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

Черданцев прокомментировал увольнение Ивича из «Краснодара»

28 марта 2024, 13:05
2

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о своей реакции на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

– Если говорить про «Краснодар», то отставка Ивича вас удивила?

– Конечно. Я не совсем понимаю логику действий клуба. Когда ты нанимаешь на работу иностранного тренера, ты не можешь быть уверен в нем на сто процентов и в работе, и в человеческом плане. Это всегда определенные риски.

С российским тренером тебе легче собрать информацию о его качествах, тренировочном процессе. Претензии, что «Краснодар» играет не в тот футбол, на мой взгляд, необоснованные. За красивый футбол очков не прибавляют. «Краснодар» играл на результат, команда шла на первом месте.

У руководителей краснодарского клуба, полагаю, лопнуло терпение. Думаю, увольнение Ивича не связано со спортивными результатами.

Все эти «Абаскали и Ивичи» – ненадежно. Понятно, что и с российскими тренерами тоже есть определенный риск. Но они, по крайней мере, свои, и с ними можно что‑то обсудить без переводчика.

Угадать с тренером очень сложно. То, что у вас есть данные о тренере, хорошее резюме, не гарантирует ничего. Тем более, если это иностранец. Даже титулы не гарантия. Вспомните того же Манчини.

  • Ивич возглавлял «Краснодар» с января 2023 года.
  • Под его руководством команда провела 48 матчей: 27 побед, 11 ничьих, 10 поражений.
  • Клуб выплатил сербу компенсацию в размере 1,5 млн евро.
  • Весной краснодарцы проиграли 2 из 3 матчей.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ивич Владимир
Комментарии (2)
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Kollljan
1711631966
Черданцев предал и подсидел Васю Уткина.
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Бриг
1711640598
И о чем это все? Какое "лопнуло терпение"? Надоело на первом месте?
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