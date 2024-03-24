Матч Россия – Парагвай отменен, похороны Уткина, скандал в «Шахтере» и другие новости

Матч Россия – Парагвай отменен: РФС хотел провести игру, но гости испугались лететь в Москву

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Кадры с церемонии прощания с Уткиным – его проводили аплодисментами, а затем похоронили в Балашихе

Игроки сборной России приехали сдавать кровь пострадавшим в «Крокусе»

«Спартак» отменил матч с «Нефтчи», а «Зенит» решил сыграть и потерпел поражение от «Црвены Звезды»

Игрок «Шахтера» лайкнул пост о матче Россия – Сербия и получил штраф от клуба: есть комментарий депутата Госдумы РФ

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