«Спартак» отменил матч с «Нефтчи»

Товарищеский матч «Нефтчи» – «Спартак» сегодня, 23 марта, не состоится.

«Принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи».

Мысли всей нашей команды – с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем.

Скорбим вместе со всей Россией», – написал «Спартак».