«Спартак» отменил матч с «Нефтчи»

Товарищеский матч «Нефтчи» – «Спартак» сегодня, 23 марта, не состоится.
«Принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи».
Мысли всей нашей команды – с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем.
Скорбим вместе со всей Россией», – написал «Спартак».
- В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне на концерте группы «Пикник».
- Погибли не менее 93 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.