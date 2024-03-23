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    «Спартак» отменил матч с «Нефтчи»

    Товарищеский матч «Нефтчи» – «Спартак» сегодня, 23 марта, не состоится.

    «Принято решение отменить товарищеский матч с «Нефтчи».

    Мысли всей нашей команды – с семьями погибших и с теми, кто пострадал. Благодарим за понимание бакинский клуб, с которым мы обязательно сыграем в будущем.

    Скорбим вместе со всей Россией», – написал «Спартак».

    • В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 93 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Комментарии (1)
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    andr45
    1711203746
    "СПАРТАК" НАРОДНАЯ КОМАНДА РОССИИ И ОНА С НЕЙ! Это вам не "zenite"
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