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    • В Госдуме отреагировали на штраф игрока «Шахтера» из-за сборной России

    В Госдуме отреагировали на штраф игрока «Шахтера» из-за сборной России

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев высказался о том, что «Шахтер» наказал полузащитника Хусрава Тоирова.

    • 19-летнего футболиста оштрафовали на месячную зарплату.
    • Уроженец Таджикистана лайкнул пост о победе сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).
    • В «Шахтере» посчитали поведение Тоирова «недопустимым» и «позорным».

    «Не первый раз, когда за лайки, фото с россиянами или посты наказывают украинских спортсменов. Удивительно, что наказали спортсмена, который не имеет украинского гражданства.

    Совершенно глупый поступок со стороны руководства «Шахтера». Это антироссийская риторика. Спорт здесь ни при чем.

    Украинские чиновники разрушают мосты. Спортсмены на Украине не могут иметь своего мнения, и запугивают их таким образом, пытаясь показать свою власть», – сказал Свищев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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