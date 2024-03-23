Дюков: «Промес не должен играть в РПЛ, если совершил это правонарушение»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал дело спартаковца Квинси Промеса.

«Принять решение должен «Спартак». Если Промес действительно совершил это правонарушение, то он должен быть наказан и не должен играть в РПЛ.

Но мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», – сказал Дюков.