Дюков: «Промес не должен играть в РПЛ, если совершил это правонарушение»

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал дело спартаковца Квинси Промеса.
«Принять решение должен «Спартак». Если Промес действительно совершил это правонарушение, то он должен быть наказан и не должен играть в РПЛ.
Но мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», – сказал Дюков.
- Ранее сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.
- Квинси играл за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Игрок приговорен в Нидерландах к 7,5 года тюрьмы – за контрабанду наркотиков и нанесение ножевого ранения кузену.