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    • Дюков: «Промес не должен играть в РПЛ, если совершил это правонарушение»

    Дюков: «Промес не должен играть в РПЛ, если совершил это правонарушение»

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал дело спартаковца Квинси Промеса.

    «Принять решение должен «Спартак». Если Промес действительно совершил это правонарушение, то он должен быть наказан и не должен играть в РПЛ.

    Но мне сложно сказать, действительно ли он совершил это правонарушение», – сказал Дюков.

    • Ранее сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.
    • Квинси играл за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Игрок приговорен в Нидерландах к 7,5 года тюрьмы – за контрабанду наркотиков и нанесение ножевого ранения кузену.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Сегодня, 20:19
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    Комментарии (2)
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    Алимпаша-Геримов-yandex
    1711215378
    "это правонарушение» какое?
    Ответить
    DMитрий
    1711216144
    ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ! Запомни, Шарапов. Наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало...
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