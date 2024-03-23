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    Матч Россия – Парагвай перенесен

    РФС объявил о переносе товарищеского матча Россия – Парагвай. Он должен был состояться 25 марта.

    «В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

    Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

    Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», – написал РФС.

    • В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне.
    • Погибли не менее 60 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: РФС

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    Комментарии (9)
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    slavutiq70
    1711179583
    ..Бомбардир .. У вас уже совсем крышняк сорвало если вы удаляете соболезнования из за теракта ???Это свинство господа ...
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    Алексей З
    1711181134
    Единственно верное решение. В стране надо траур объявлять , а не футбол играть.
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    Россия
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