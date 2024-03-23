Матч Россия – Парагвай перенесен

РФС объявил о переносе товарищеского матча Россия – Парагвай. Он должен был состояться 25 марта.
«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая.
Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.
Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», – написал РФС.
- В «Крокус Сити Холле» теракт случился накануне.
- Погибли не менее 60 человек, ранены – более 100.
- 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.