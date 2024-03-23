Матч Россия – Парагвай перенесен

РФС объявил о переносе товарищеского матча Россия – Парагвай. Он должен был состояться 25 марта.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, РФС и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая.

Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

Болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме. Информация о порядке возврата приобретенных билетов будет опубликована дополнительно», – написал РФС.