Виктор Гусев поделился эмоциями после спасения из «Крокуса»

Футбольный комментатор Виктор Гусев высказался после спасения из «Крокус Сити Холла», где накануне случился теракт.

«Друзья, да, спасибо.

Очень жалко людей, которые, вполне возможно, в этот вечер были рядом со мной у киосков с сувенирами, у стендов с фото, на лестнице… Они просто пришли на концерт… Приветливые и добрые, когда позади была рабочая неделя, а впереди – выступление любимой группы и два дня выходных.

Не знаю, зачем я это пишу. Слов-то у меня нет», – написал Гусев.