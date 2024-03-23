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    • Смертельно больной Эрикссон расплакался во время дебюта на «Энфилде»

    Смертельно больной Эрикссон расплакался во время дебюта на «Энфилде»

    На «Энфилде» состоялся выставочный матч между легендами «Ливерпуля» и «Аякса».

    Со счетом 4:2 выиграла английская команда, которой руководил Свен-Горан Эрикссон.

    • У шведского специалиста неизлечимая стадия рака.
    • Экс-тренер сборной Англии заявил, что ему осталось жить не более года.
    • Также Эрикссон признался, что болеет за «Ливерпуль» и всегда хотел возглавить эту команду.

    Мерсисайдцы исполнили мечту смертельно больного тренера. Он пообещал запомнить на всю жизнь свой дебют на «Энфилде».

    «Я думаю, сегодня победили все. Это было прекрасно, совершенно потрясающе, невероятно: начиная с You’ll Never Walk Alone и заканчивая остальными моментами матча. И хорошая победа: мы проигрывали 0:2 и выиграли 4:2!

    Я плакал [когда слышал песню фанатов YNWA]. Мы все время были лучшей командой на поле, так что результат справедлив.

    И «Энфилд» – просто фантастика. Это запомнится мне на всю жизнь», – поделился впечатлениями 76-летний Эрикссон.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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