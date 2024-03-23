РФС не хотел отменять матч Россия – Парагвай – подробности

Стали известны детали отмены товарищеского матча Россия – Парагвай, намеченного на 25 марта.

«Парагвай запросила отмену матча со сборной России, назначенного на 25 марта в Москве.

РФС пытался спасти ситуацию и сыграть без зрителей в том же Сочи, где тренировались латиноамериканцы. Хотя бы для того, чтобы другие сборные, которые и так не слишком охотно идут на контакт с нами, понимали, что играть в России можно и нужно. Особенно после того как большой праздник подарила народу игра с Сербией накануне. Эдакий матч на руинах Сталинграда, матч скорби и жизни.

Однако парагвайцы отмечали, что их игроки расфокусированы и в таких обстоятельствах речи о каком-то спортивном результате быть не может. В итоге к утру было принято совместное решение отложить встречу на неопределенный срок», – написал источник.