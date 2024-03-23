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    • РФС не хотел отменять матч Россия – Парагвай – подробности

    РФС не хотел отменять матч Россия – Парагвай – подробности

    Стали известны детали отмены товарищеского матча Россия – Парагвай, намеченного на 25 марта.

    «Парагвай запросила отмену матча со сборной России, назначенного на 25 марта в Москве.

    РФС пытался спасти ситуацию и сыграть без зрителей в том же Сочи, где тренировались латиноамериканцы. Хотя бы для того, чтобы другие сборные, которые и так не слишком охотно идут на контакт с нами, понимали, что играть в России можно и нужно. Особенно после того как большой праздник подарила народу игра с Сербией накануне. Эдакий матч на руинах Сталинграда, матч скорби и жизни.

    Однако парагвайцы отмечали, что их игроки расфокусированы и в таких обстоятельствах речи о каком-то спортивном результате быть не может. В итоге к утру было принято совместное решение отложить встречу на неопределенный срок», – написал источник.

    • Накануне в «Крокус Сити Холле» случился теракт на концерте группы «Пикник».
    • Погибли не менее 93 человек, ранены – более 100.
    • 23 и 24 марта в московском регионе отменены массовые мероприятия.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии (5)
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    slavutiq70
    1711189607
    В стране трагедия . траур они со своим футболом ....как нибудь и без этого матча обойдёмся ...
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    subbotaspartak
    1711189741
    Скорбим по людям, не по футболу...
    Ответить
    Semenycch
    1711190209
    Пошли бы все эти чиновники сегодня в одно место!
    Ответить
    Skull_Boy
    1711194837
    Вы реально такое сборище даунов или как
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