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    • Промес остался без зарплаты, Сафонов покинул сборную России и другие новости

    Промес остался без зарплаты, Сафонов покинул сборную России и другие новости

    Названа сумма, которую «Спартак» может взыскать с Промеса.

    Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара».

    Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня.

    Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия.

    Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса.

    Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование.

    Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова.

    Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото.

    Сын Роналдиньо приступил к тренировкам с «Барселоной».

    «Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина.

    Реакция РПЛ на трагедию в «Крокусе».

    Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать».

    Источник: «Бомбардир»

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