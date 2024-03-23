Промес остался без зарплаты, Сафонов покинул сборную России и другие новости

Названа сумма, которую «Спартак» может взыскать с Промеса.

Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара».

Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня.

Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия.

Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса.

Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование.

Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова.

Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото.

Сын Роналдиньо приступил к тренировкам с «Барселоной».

«Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина.

Реакция РПЛ на трагедию в «Крокусе».

Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать».