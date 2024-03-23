Промес остался без зарплаты, Сафонов покинул сборную России и другие новости

Названа сумма, которую «Спартак» может взыскать с Промеса.
Сафонов не сыграет с Парагваем и вернется в расположение «Краснодара».
Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня.
Стало известно, на что пошла Пелагея ради выступления на матче Россия – Сербия.
Звезда «Дома-2» намекнула, что беременна от Промеса.
Робиньо доставлен в тюрьму, где будет сидеть за групповое изнасилование.
Танасиевич рассказал о мести Веллитону за Габулова.
Бельгийский клуб прекратил аренду Сиссако из «Сочи» из-за скандального фото.
Сын Роналдиньо приступил к тренировкам с «Барселоной».
«Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина.
Реакция РПЛ на трагедию в «Крокусе».
Виктор Гусев был в «Крокусе» в момент теракта: «Еле успели убежать».