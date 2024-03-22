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    • «Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина

    «Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина

    Полузащитник Квинси Промес больше не получает зарплату от «Спартака».

    «Клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта.

    «Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание. Дело в том, что до конца контракта игрока осталось около трeх месяцев, а при его расторжении может возникнуть много юридических вопросов, поэтому в клубе логично решили пойти другим путeм.

    При этом с прекращением выплат все намного проще: игрок пропускает тренировки и игры, а значит, не выполняет условия контракта.

    Таким образом, «Спартак» сможет сэкономить около миллиона евро – по разным данным, ежемесячная зарплата Квинси Промеса составляет около 300 тысяч евро», – написал источник.

    • Ранее сотрудники «Спартака» покинули Промеса в ОАЭ.
    • Квинси играл за «Спартак» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Игрок приговорен в Нидерландах к 7,5 года тюрьмы.

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    Источник: телеграм-канал Baza

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