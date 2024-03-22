«Спартак» перестал платить зарплату Промесу – известна причина

Полузащитник Квинси Промес больше не получает зарплату от «Спартака».

«Клуб прекратил переводить выплаты футболисту с начала марта.

«Спартак» решил пока не разрывать контракт с футболистом, несмотря на его задержание. Дело в том, что до конца контракта игрока осталось около трeх месяцев, а при его расторжении может возникнуть много юридических вопросов, поэтому в клубе логично решили пойти другим путeм.

При этом с прекращением выплат все намного проще: игрок пропускает тренировки и игры, а значит, не выполняет условия контракта.

Таким образом, «Спартак» сможет сэкономить около миллиона евро – по разным данным, ежемесячная зарплата Квинси Промеса составляет около 300 тысяч евро», – написал источник.