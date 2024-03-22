Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня

Юристы бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога, который поможет ему выйти из тюрьмы.

Некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию. Из-за позднего времени согласия операцию не смогли произвести вчера. Возможно, деньги внесут уже в пятницу, и Алвес выйдет из тюрьмы.

Недавно Алвес выиграл суд у налоговой, которая теперь должна вернуть ему деньги. Их в будущем и хотят использовать в качестве залога.

Ранее суд Барселоны разрешил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 миллиона евро до вступления в силу приговора по делу об изнасиловании. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег.