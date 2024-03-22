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    • Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня

    Алвес возьмет кредит для выплаты залога и может выйти из тюрьмы уже сегодня

    Юристы бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога, который поможет ему выйти из тюрьмы.

    Некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию. Из-за позднего времени согласия операцию не смогли произвести вчера. Возможно, деньги внесут уже в пятницу, и Алвес выйдет из тюрьмы.

    Недавно Алвес выиграл суд у налоговой, которая теперь должна вернуть ему деньги. Их в будущем и хотят использовать в качестве залога.

    Ранее суд Барселоны разрешил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 миллиона евро до вступления в силу приговора по делу об изнасиловании. Сообщалось, что Алвес одолжит эту сумму у отца Неймара, так как многие его счета арестованы или ушли в минус из-за долгов. Однако вчера Неймар-старший заявил, что не даст Дани денег.

    • Ранее Алвес был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе.
    • Он приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также бразилец обязан выплатить пострадавшей 150 тысяч евро и 9,5 года не приближаться к ней.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии (4)
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    Pooodle
    1711107507
    Спартак уже ждет
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    fakeid
    1711107722
    у лукойла попросил бы - ещё вчера вышел бы)
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    Mirak92
    1711108646
    Зек взял кередит )3Ае6ОК
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